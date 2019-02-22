Парламент Дании принял закон, предусматривающий переход от интеграции к будущей репатриации в подходе к тем, кто ищет убежища в стране, в частности беженцев с квотами ООН и других лиц, не имеющих постоянного статуса.

Правительство, антииммиграционная Датская народная партия и социал-демократы - все голосовали за законодательство, которое было предметом критики со стороны гуманитарных организаций, пишет The Local.

Министр по вопросам иммиграции и интеграции Ингер Стойберг сказала, что не знает, сколько беженцев будут возвращены в страны происхождения в результате нового законодательства. "Мы ожидаем ощутимого эффекта. Но это, очевидно, не то, что можно оценить количественно", - сказала она в парламенте.

Социал-демократы, крупнейшая оппозиционная партия, проголосовали за этот законопроект, несмотря на то, что заявили, что не согласны с его частями, например, об уменьшении социальной помощи по интеграции, которую выплачивают людям, получившим убежище.

Другие оппозиционные партии критиковали новые правила. "Вполне понятно, что если после (парламентских) выборов (которые состоятся не позднее июня этого года. - прим. ред.) будет большинство (левых - прим. ред.), то иммиграция станет полем битвы и будут риски погрузиться в хаос", - сказала министр.

Беженцы должны быть возвращены домой, когда условия в их странах происхождения будут считаться достаточно безопасными для этого, согласно новой политике.

Как сообщала "Страна", в 2019 году украинские пограничники задержали на треть больше нелегалов, чем в прошлом году.

Отметим, что число нелегальных мигрантов в Киеве в 2018 году установило рекорд.

Напомним, что полиция поймала двух украинцев, которые организовали канал переправы мигрантов через границу.