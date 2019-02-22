В Херсоне депутаты горсовета переименовали в честь Екатерины Гандзюк улицу Лютеранскую, на которой расположено областное управление Национальной полиции. Об этом сообщает местное издание "Мост".

По данным ресурса, за это решение проголосовали 38 депутатов. Этим же решением депутаты предоставили зоне зеленых насаждений статус сквера на Забалке и дали ему имя Дениса Лошкарева.

С предложением назвать улицу в честь Екатерины Гандзюк выступил депутат Евгений Матковский.

Напомним, советница мэра Херсона Екатерина Гандзюк скончалась в больнице 4 ноября 2018 года. Это произошло через три месяца после того, как на активистку напали и облили серной кислотой.

Ранее "Страна" писала о том, что подозреваемый в организации убийства Гандзюк глава Херсонского облсовета Мангер вышел на работу. Также мы сообщали, что активисты обвинили главного копа Херсонской области в причастности к убийству Гандзюк.