Президенту Украины предлагают официально перенести областной центр Донецкой области в Мариуполь, а Донецкую область переименовать в Мариупольскую. Текст соответствующей петиции размещен на сайте главы государства.

"Предлагаю лишить город Донецк статуса областного города и передать эти полномочия городу Мариуполь. Причина такого решения основывается на том, что руководство и жители этого города в своем большинстве проявили нелояльность к государству Украина и стали на сторону российских оккупантов. В противоположность им жители Мариуполя выступили на стороне независимого государства Украина и принимали активное участие в его защите от российской оккупации", – говорится в тексте петиции.

"Предлагаю переименовать Донецкую область в Мариупольскую, назначить его (Мариуполь) административным центром бывшей "Донецкой" области. За мужество и стойкость, проявленную во время военных действий по защите Украины и подконтрольных ей территорий, присудить статус города-героя", – заявил автор петиции Александр Копачов.

На момент подготовки материала, петиция, опубликованная 19 февраля, собрала 16 голосов из необходимых 25 тыс. До завершения сбора подписей осталось 86 дней.

Фото: petition.president.gov.ua

Напомним, в июне 2014 года президент Украины Петр Порошенко поручил на тот момент губернатору Донецкой области Сергею Таруте перенести работу Донецкой облгосадминистрации в Мариуполь. Через 4 месяца после этого, со сменой губернатора региона облгосадминистрацию Донецкой области перенесли в Краматорск, где она и находится сегодня.

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