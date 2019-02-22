Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила, что из всех кандидатов в президенты Украины реальными являются только 15 претендентов, а остальные - технические выдвиженцы президентской администрации. Об этом она сообщила во время пресс-конференции в пятницу, 22 февраля.

"Я думаю, что до 15 кандидатов – реальные кандидаты. Все остальные – технические кандидаты, которых выдвигала Администрация президента. Это приблизительные цифры. На один-два вправо-влево они могут варьироваться", - заявила Тимошенко.

Также лидер "Батькивщины" высказалась по поводу ее полного тезки - кандидата Тимошенко Юрия Владимировича. "Расчет, что плохо видящие проголосуют за него, а не за меня. Это грязная технология", - отметила она.

Журналисты попросили Тимошенко прокомментировать остановку роста ее рейтинга и план "Б", если она не выйдет во второй тур. "Не надо суетиться. Не надо читать социологию. Лучше изучайте гороскопы или гадайте на кофейной гуще. Это будет вернее. Никакого плана "Б" по моему невыходу во второй тур нет - будет уверенный план "А", - рассказала политик.

Ранее во время пресс-конференции Тимошенко подтвердила существование сетки подкупа Порошенко.

Также стали известно, что в четверке лидеров предвыборной гонки оказались Зеленский, Тимошенко, Порошенко и Бойко.