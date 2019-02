В последнюю воскресную ночь февраля, 24 числа, в Лос-Анджелесе проходит одно из самых громких событий в киномире - вручение "Оскара".

В этом году Украина не представлена на "Оскаре". Работа Сергея Лозницы "Донбасс" не прошла оскаровский комитет в категорию лучшего фильма на иностранном языке.

Зато в списке претендентов есть документальный фильм, снятый под Мариуполем, "Лай собак вдалеке". И хоть в центре сюжета жители украинского села Гнутово, автор документалки - датский режиссер Симон Леренг Вильмонт.

Какая лента получит главную статуэтку? Кто из режиссеров и актеров будет назван лучшим? Какие наряды выберут голливудские звезды? Обо всем этом можно узнать из онлайн-хроники "Страны".

Хроника событий

3.38 На сцене кинотеатра "Долби" - Дженнифер Лопес! Она объявляет победителя в номинации Лучшая работа художника-постановщика И... Снова "Черная пантера"! Уже вторая статуэтка для афроамериканских супергероев.

3.30 Мелисса Маккарти, которая сама сегодня номинирована на звание лучшей актрисы, объявляет номинацию "Лучшие костюмы". Статуэтка достается супергеройскому фильму Вселенной MARVEL "Черная пантера".

3.24 Награда за "Лучший грим и прически" достается фильму "Власть". Победа абсолютно заслуженная. Действительно, именитых актеров Кристиана Бейла, Сэма Рокуэлла, Эми Адамс тут не узнать - настолько гримеры поработали над их перевоплощением.

Всего у фильма "Власть" восемь номинаций. В одной из них он свою награду уже получил.

3.14 Сейчас звезда "Игры престолов" Джейсон Момоа, известный по роли кхала Дрого, оглашает победителя в номинации "Лучший полнометражный документальный фильм". Статуэтка достается фильму "Свободный подъем в одиночку" (Free Solo). Фильм рассказывает историю альпиниста Алекса Хоннольда, которой впервые в одиночку смог подняться на вертикальную гору, высотой около 1 км.

3.11 Вот и первый "Оскар" - для Реджины Кинг за роль второго плана в фильме "Если Билл-стрит могла бы заговорить". Зрителям она известна по ролям в фильмах "Мисс Конгениальность" и "Блондинка в законе 2". Это ее первая номинация и сразу же победа.

«Если Билл-стрит могла бы заговорить» – новый фильм Барри Дженкинса, чей «Лунный свет» (Moonlight, 2016) выиграл главный «Оскар» в 2017-м и вошёл в историю ещё и из-за курьеза на церемонии награждения: из-за перепутанных конвертов все уже аплодировали «Ла-ла Ленду», но настоящим победителем оказался «Лунный свет».

3.06 Непривычно видеть "Оскар" без ведущих. Вместо этого на сцене - актрисы комедийного жанра, которые пародируют все фильмы, номинированные на "Оскар".

3.01 Церемонию награждения открывает выступление легендарной группы Queen с солистом Адамом Ламбертом, который в последние годы заменяет Фредди Меркьюри на концертах группы. Звучат легендарные композиции Rock you, We are the champions, которые сразу напоминают нам о байопике "Богемская рапсодия", одного из номинантов на звание "лучший фильм" 2019 года.

3:00 Ну вот и начинается церемония "Оскар-2019"! Тысячи гостей собрались в легендарном кинотеатре "Долби", еще миллионы зрителей следят за событием онлайн и по телевизору.

2:55 Зал в кинотеатре “Долби” практически заполнен. С минуты на минуту начнется церемония награждения.



2.49 Оскароностная актриса Эмма Стоун привлекла внимание стилистов своим необычным "змеиным" платьем.

2.47 Найден самый оригинальный наряд Оскара 2019.

2.43 Актер Брэдли Купер, который впервые выступил еще и режиссером фильма "Звезда родилась". Лично Купер номинирован в трех номинациях, а его фильм - в восьми.

Кстати, Брэдли Купер специально для роли в фильме брал уроки вокала и учился петь. И научился же! Причем довольно хорошо! Фанаты сначала даже не поверили, что все песни в "Звезда родилась" Купер поет сам. А их дуэтная песня с Леди Гагой, для которой роль в этом фильме - кинодебют, имеет все шансы стать лучшим саундтреком Оскара 2019.

И еще одна интрига - получит ли Леди Гага "Оскар" за свою первую роль в кино.

2.36 Интересный факт. Все четыре "Оскара", вручаемые актерам, в этом году могут быть присуждены за роли гомосексуалов, лесбиянок или бисексуалов.

На "Бафте" так и получилось. Оливия Колман и Рейчел Вайс сыграли любовниц в "Фаворитке", персонаж Махершала Али в "Зеленой книге" предположительно гомосексуал, а Рами Малек сыграл роль известного своей гомо- (би-?) сексуальностью Фредди Меркьюри.

2.33 Рами Малек, который сыграл Фредди Меркьюри в "Богемской рапсодии". Главный претендент на "Оскар" за главную мужскую роль.

2.26 В этом году тоже не обошлось без секс-скандалов. В прошлом году все обсуждали похождения Харви Вайнштейна. А сегодня - режиссера "Богемской рапсодии" Брайана Сингера обвинили в сексуальных домогательствах сразу четверо мужчин. И его даже отстранили от сьемок фильма уже под конец сьемок, но в титрах его имя оставили.

Сам режиссер "Богемской рапсодии" отреагировал на обвинения в растлении мальчиков. Брайан Сингер отреагировал на обвинения, заявив, что журналист, который написал текст о его сексуальных связях с несовершеннолетними, является гомофобом и уже более 20 лет имеет странную одержимость им.

2.21 Гленн Клоуз, легенда Голливуда. В золотистом платье Carolina Herrera и серьгах Cartier. Она была семь раз номинирована на "Оскар", но ни одного не получила. Пока.

Сегодня 71-летняя актриса номинирована на "Оскар" за участие в фильме "Жена".

2.16 Реджина Кинг – фаворит в номинации “Лучшая женская роль второго плана” (фильм "Если Бил-стрит могла бы заговорить").



02.00 Две актрисы, сыгравшие в фильме "Рома" (главный фаворит Оскара 2019). Звезда фильма "Рома" Ялица Апарисио (на фото слева) до этого никогда не снималась в кино. Это ее первая роль и сразу же - номинация на "Оскар"!

Ради съемок в фильме она выучила миштекский язык. Миштеки - это древний мезоамериканский народ, населявший мексиканский штат Оахака и штаты, расположенные к северу от него.

Интересная деталь: актриса не знает английского. Вопрос ведущей для нее переводит коллега по фильму.

Мексиканская драма "Рома" повествует о латиноамериканской семье среднего класса начала 1970-х годов. Размеренное течение жизни героев прерывают студенческие волнения 10 июня 1971 года, в ходе которых солдаты расстреливают юных демонстрантов. Лента уже отмечена статуэткой "Золотой глобус" как лучшая режиссерская работа.

01.53 На красной дорожке появилась звезда сериала "Игра престолов" Эмилия Кларк - одна из звезд, которые будут оглашать победителей в номинациях на сегодняшней церемонии. Сама она не номинирована.

01.50 Организаторы "Оскара" в этом году ввели много новшеств, чтобы как-то поднять рейтинги телепросмотров, которые в прошлом году оказались рекордно низкими. Так, это будет самая короткая церемония награждения: телетрансляция продлится всего три часа (обычно на час дольше). Сначала хотели часть номинаций вручать во время рекламной паузы, но общественность так возмутилась, что хронометраж решили сократить за счет ограничения выступлений номинантов до 90 секунд. Ввели еще много фишечек: например, они пообещали, что сцену будут украшать четыре тысячи роз.

01.41 В этом году церемония вручения престижной кинопремии вновь оказалась полна скандалов. Так, впервые за 30 лет церемония "Оскар" пройдет без ведущего. Ведущий Кевин Харт отказался от участия после того, как у него в Твиттере нашли шутки десятилетней давности, которые многие сочли гомофобскими. Замену ему так и не нашли, поэтому будут вести церемонию сразу несколько знаменитостей.

Организаторы "подключили" к церемонии целый ряд знаменитостей, которые будут выходить на сцену для объявления победителей – это Дэниел Крейг, Вупи Голдберг, Бри Ларсон, Дженнифер Лопес, Гэри Олдмен и другие звезды.

01.39 Махершала Али - главный претендент на "Оскар" за лучшую мужскую роль второго плана в фильме "Зеленая книга", где он сыграл талантливого пианиста. Два года назад он уже получил "Оскар" за главную роль в картине "Лунный свет". И если он победит и сегодня, то станет вторым темнокожим актером, который получит два "Оскара".

01.35 В номинации "Лучший актер" представлены Брэдли Купер ("Звезда родилась"), Рами Малек ("Богемская рапсодия"), Кристиан Бэйл ("Власть"), Вигго Мортенсен ("Зелёная Книга"), Уиллем Дефо ("Ван Гог. На пороге вечности").

Лучшей актрисой могут стать Оливия Колман, Леди Гага, Мелисса МакКарти, Ялица Апарисио, Гленн Клоуз. У последней самое большое количество номинаций (шесть) за карьеру.

В категории "Лучшая мужская роль второго плана" представлены Махершала Али, Адам Драйвер, Сэм Рокуэлл, Сэм Эллиотт, Ричард Грант.

Лучшей актрисой второго плана могут стать Эми Адамс, Эмма Стоун, Рейчел Вайс, Реджина Кинг, Марина де Тавира.

01.30 Ну что ж, гости уже начинают прибывать на красную дорожку! Следим за самыми красивыми платьями.

01.20 Картины, набравшие наибольшее количество номинаций:

"Рома", "Фаворитка" - представлены в 10 категорях.

"Звезда родилась", "Власть" - 8 номинаций.

"Черная Пантера" - поборется за 7 статуэток.

"Черный клановец"- представлен в 6 номинациях.

"Зеленая книга", "Богемская рапсодия" - по 5 номинаций.

"Человек на Луне", "Мэри Поппинс возвращается" - 4 категории.

"Баллада Бастера Скрагсса", "Если Бил-стрит могла бы заговорить", "Сможете ли вы меня простить" - претендуют на 3 номинации Оскар 2019.

Но количество номинаций еще не говорит о победе. Фильмы с наибольшим количество номинаций не всегда становятся лауреатами в представленных категориях. Так, в 2018 году "Форма воды" Гильермо дель Торо собрала только 4 Оскара из 13 номинаций.

01.17 А пока мы ждем появления звезд на красной дорожке в Лос-Анжелесе, предлагаем посмотреть на фаворитов "Оскара" этого года.

Так, букмекеры изначально ставили на то, что лучшим фильмом 2019 года станет режиссерский дебют Брэдли Купера "Звезда родилась". Однако ближе к церемонии поменяли мнение, и теперь прочат победу черно-белой драме "Рома". Также высокие шансы стать лауреатом в категории "Лучший фильм" у "Зеленой книги". Замыкает тройку фаворитов "Фаворитка" (уж простите нам этот каламбур).

01.05 Церемония награждения начнется в 03.00 по киевскому времени. А с 1.30 гости начнут прибывать на красную дорожку. "Страна" запаслась крепким кофе на эту ночь и начинает следить за голливудскими знаменитостями. Оставайтесь с нами!

Оскар 2019. Где смотреть

В Украине желающие увидеть все своими глазами и в режиме онлайн, могут включить телеканал "Украина". Трансляция там начнется с 01:30, когда начнут появляться актеры и режиссеры. Сама же церемония начнется в 03:30 по киевскому времени.

В США традиционно показ из кинотеатра "Долби" ведет канал ABC, который является бессменным транслятором церемонии с 1976 года. Также просмотр мероприятия в режиме онлайн будет доступен на сайте Киноакадемии США.

Обещает эфир и российский портал Кинопоиск, заблокированный в Украине с 2017 года.

Что нужно знать о церемонии: номинанты и трейлеры

В этом году выбирают лучших в 24 категориях. В номинации "Лучший фильм" фаворитами считают три работы.

Одна из них - "Звезда родилась" режиссера Брэдли Купера, в которой снялась Леди Гага. Вторая - "Зеленая книга" Питера Фаррелли.

Также считается, что хорошие шансы у фильма "Рим" мексиканского режиссера Альфонсо Куарона.

Лучший фильм

Рома

Звезда родилась

Зеленая книга

Фаворитка

Черный клановец

Власть

Черная пантера

Богемская рапсодия

Лучший режиссер

Альфонсо Куарон - Рим

Адам МакКей - Власть

Брэдли Купер - Звезда родилась

Йоргос Лантимос - Фаворитка

Спайк Ли - Черный клановец

Павел Павликовский - Холодная война

Лучшая мужская роль

Кристиан Бэйл - Власть

Брэдли Купер - Звезда родилась

Вигго Мортенсен - Зеленая книга

Рами Малек - Богемская рапсодия

Виллем Дефо - Ван Гог. На пороге вечности

Лучшая женская роль

Ялица Апарисио - Рим

Леди Гага - Звезда родилась

Оливия Колман - Фаворитка

Гленн Клоуз - Жена

Мелисса МакКарти - Сможете ли вы меня простить?

Лучший анимационный полнометражный фильм

Человек-паук: Через вселенные

Суперсемейка 2

Ральф против интернета

Остров собак

Мирай из будущего

Лучший фильм на иностранном языке

Холодная война, Польша

Виновный, Дания

Работа без авторства, Германия

Перелетные птицы, Колумбия

Айка, Казахстан

Магазинные воришки, Япония

Рим, Мексика

Капернаум, Ливан

Пылающий, Южная Корея

Лучший документальный фильм

Charm City

Темные деньги

Преступление + наказание

Communion

Лай собак вдалеке

Свободный подъем в одиночку

Округ Хейл утром и вечером

Думая о пропасти

Об отцах и сыновьях

На ее плечах

RBG

Прогульщики

Молчание других

Три одинаковых незнакомца

Будешь моим соседом?

Как подготовились к церемонии

Вручать главную кинонаграду США будут в кинотеатре "Долби". Перед торжественным днем заготовили 200 метров красной дорожки, которую уложили на знаменитой Аллее звезд в Лос-Анджелесе.

Главную сцену украсили волнами в золотых и синих цветах. Она будет утопать в розах: декораторы использовали 40 тысяч цветков. А над головами собравшихся соорудили убранство, которое назвали "Облако кристаллов". Фото сцены за пару дней до церемонии показал дизайнер Дэвид Коринс.

Фотозону для знаменитостей в этом году сделали из деревянных блоков. Рядом с ними разместили зрительные трибуны. Попасть туда и посмотреть на звезд можно, если купить билет.

Усиленно готовились к событию года и известнейшие ювелирные дома. Многие из них предоставят знаменитостям, которые выйдут на красную дорожку, свои драгоценности.

Скандалы и сюрпризы

В этом году время мероприятия сократили, решив сделать его более насыщенным. Изначально хотели не показывать в прямом эфире награждение в некоторых номинациях, например, за прическу и грим. Но после волны недовольства от зрителей и киноакадемиков, устроители церемонии решили показать в прямом эфире победителей во всех категориях.

Впервые за 30 лет церемония обойдется без ведущего. Вокруг комика Кевина Харта, который должен был вести "Оскар", разбушевался скандал из-за его гомофобных высказываний. В итоге его решили заменить приглашенными знаменитостями. Всего их будет 27. Среди них звезды сериала "Игра престолов" Джейсон Момоа и Эмилия Кларк.

Организаторы запланировали музыкальные номера. Ожидается, что в поддержку фильма "Звезда родилась" своими голосами порадуют Леди Гага и Бредли Купер. А Queen и Адам Ламберт выступят с музыкальной поддержкой фильма "Богемская рапсодия".