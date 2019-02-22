Региональный филиал "Одесская железная дорога" АО "Укрзализныця" подписала договор с ООО "Охота" на поставку бронежилетов производства ООО "Баллистика" на сумму 462 тысяч гривен, однако производитель заявил, что не продавал никакой продукции подрядчику. Об этом сообщает "Залізниця без корупції".

По договору, заключенному 28 декабря по результатам тендера, фирма должна поставить железнодорожникам индивидуальное обмундирование, в перечень которого вошли: бронежилеты, наколенники, резиновые палки, разгрузочные жилеты, кобуры, тактические перчатки, зимние перчатки, пояса для оружия и поясные ремни.

Производителем бронежилетов в договоре было указано ООО "Баллистика" и предоставлены соответствующие документы с изображением бронежилетов данного производителя.

Фото: zbk.org.ua

Однако 18 февраля на своей странице в Facebook ООО "Баллистика" заявило, что никакого отношения к фирме-победителю тендера не имеет. Кроме этого "Баллистика" утверждает, что за весь период существования компании такое количество бронежилетов указанного класса, они никому не продавали, а предлагаемая стоимость продукции существенно завышена.

Фото: facebook.com

Как пишут "Наші гроші", договор с ООО "Охота" был заключен по результатам аукциона. Тогда тендерный комитет отклонил предложения конкурентов - ООО "Харьковский завод средств индивидуальной защиты" и ФЛП Ожегов Николай Сергеевич, которые были дешевле. Предложения были отклонены, в том числе, из-за отсутствия необходимых документов о происхождении бронежилетов.

Предприятие "Охота" зарегистрировано в 2017 году на Веру Винс, она также владелица ООО "Охота Умань". Это магазины оружия в Николаеве и Умани, на сайте сети указано, что ей принадлежит и магазин в Первомайске Николаевской области.

По данным "Прозорро", "Охота" получила заказов на 675 тыс грн.

Договор предусматривал, помимо прочего, поставки 57 бронежилетов по 4612 грн / шт. На сайте "Баллистики" такие же бронежилеты 4 класса стоят на 15% дешевле. Но по условиям договора, на поставщика возложены и транспортные расходы по доставке товара на заявку заказчика.

Отметим, в прошлом году "Укрзализныця" начала активно вооружаться, было приобретено спецсредств, оружия и патронов более чем 10 млн грн.

Ранее "Ситрана" писала о том, что дело о покупке по заоблачным ценам бронежилетов для ВСУ передано в суд.

Также мы сообщали, что Порошенко ввел льготы на ввоз в Украину бронежилетов и лекарств.