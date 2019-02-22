Министр внутренних дел впервые в истории независимой Украины не покрывает фальсификации с подкупом избирателей накануне выборов. Об этом Глава "Батькивщины", кандидат в президенты Юлия Тимошенко сегодня сказала на брифинге в Киеве.

На вопрос журналистов, есть ли у нее договоренности с главой МВД Арсеном Аваковым, который пообещал президенту Петру Порошенко бороться с избирательными пирамидами, она ответила, что "знает украинскую политику и очень рада, что это первый раз в истории, когда министр внутренних дел не будет покрывать фальсификации".

"Всегда глава МВД был крышевателем. Сейчас же в силу политических обстоятельств Арсен Аваков будет преданно работать, чтобы подкуп не состоялся. И я поддерживаю его позицию. Я персонально передала ему в руки заявления о совершении преступлений о том, что ЦИК увеличила почти на миллион избирателей в реестре, хотя люди массово уезжают, умирают и меняют гражданство. Это первое заявление. Второе заявление – что украинцев пытаются подкупать. Надеюсь, эти дела будут доведены до логического завершения", - заявила она.

Напомним, что после расследования "Страны" о "пирамиде" скупки голосов штабом Порошенко последовала быстрая реакция СБУ. Служба объявила, что раскрыла такую "пирамиду". Правда, привязала к этому делу не Порошенко, а Тимошенко и "Батькивщину".

После этого полиция начала в регионах задерживать людей, которые скупали голоса за Порошенко. Как мы уже писали, у Авакова сложился альянс с главой Батькивщины. На выручку задержанным тут же пришла СБУ и прокуратура, которые поддерживают Порошенко. То есть между двумя силовыми структурами началось открытое противостояние.

Отметим, что на сегодняшней пресс-конференции Тимошенко основательно раскритиковала власть. Она назвала пять пунктов фальсификаций со стороны агитаторов Петра Порошенко, которые практически покрыли все страну.

Кстати, в четверке лидеров предвыборной гонки оказались Зеленский, Тимошенко, Порошенко и Бойко.