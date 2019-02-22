В пятницу, 22 февраля, в штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне прошла жеребьевка 1/8 Лиги Европы, в которой от Украины осталась одна команда - киевское Динамо.

Киевляне попали автоматически в первую пару. Таким образом в УЕФА развели возможность встречи динамовцев с российским Зенитом или Краснодаром.

В итоге слепой жребий выбрал в соперники динамовцам английский Челси. Первую игру киевляне проведут на выезде.

Все пары 1/8 Лиги Европы

Челси - Динамо

Айнтрахт - Интер

Наполи - Ред Булл Зальцбург

Бенфика - Динамо Загреб

Валенсия - Краснодар

Севилья - Славия

Арсенал - Ренн

Зенит - Вильярреал

Напомним, что по итогам ответных матчей 1/16 финала Лиги Европы в УЕФА назвали четверку претендентов на звание самого лучшего игрока тура. В почетный квартет вошли - форвард Зенита Сердар Азмун, нападающий Ред Булла Патсон Дака, полузащитник Севильи Пабло Сарабия и хавбек Челси Каллум Хадсон-Одои.

Также "Страна" сообщала, что выход Динамо в 1/8 Лиги Европы позволил Украине сократить разрыв с Бельгией в таблице коэффициентов УЕФА.