Из Украины уходит известная сеть магазинов одежды Monton. Об этом стало известно 21 февраля. С 1 марта перестанут работать два последних работающих магазина - в Киеве в ТЦ Глобус и InSilver на Позняках. Еще 14 точек были закрыты еще в январе.

Причина, по словам генерального директора компании Балтика Ритейл, которая развивала сеть Monton, Максима Чечелева, решение было принято в связи с тем, что на товары низкий спрос.

"Владелец сети принял решение о нецелесообразности продолжения бизнеса в нашей стране, что связано с невысокой покупательной способностью в Украине", - сказал он.

"Страна" вспомнила, какие торговые марки уходили из Украины и какие пришли - или собираются зайти на украинский рынок.

Ушли из Украины

Осенью 2014 года из нашей страны ушла сеть магазинов джинсовой одежды Lee Cooper. Сеть объединяла с десяток украинских магазинов, из которых три находились в Киеве.

Тогда же об уходе с украинского и российского рынков объявил британский бренд модной одежды New Look. Ранее компания планировала выкупить свою франшизу в России и заняться дальнейшим расширением бизнеса. Причиной ухода стала политическая неопределенность в регионе. Тем не менее, спустя три года бренд вернулся в Украину.

В том же году свои украинские магазины закрыли сети одежды Bosco, Esprit, OVS, River Island, s.Oliver и s.Oliver Kids, обуви Minelli. Также ушли американская сеть одежды Esprit, турецкий бренд ежедневной одежды Collezione, американская джинсовая марка Wrangler, закрылись магазины одежды Jennyfer.

В феврале 2018 года появилась информация о том, что свои магазины в Украине закрывает французская марка Promod. Последние годы магазины Promod работали в столичных ТРЦ Gulliver, Dream Town, Sky Mall, а также в Харькове и Одессе.

Пришли в Украину

В последнее время некоторые бренды, наоборот, зашли на украинский рынок.

Некоторые из них вернулись после ухода – к примеру, Lee Cooper, Baldessarini.

По оценкам компании UTG, в 2017 году в Украине появились такие бренды, как BraBraBra (женское белье, Беларусь), Tоus (ювелирные изделия, Испания), Saucony (обувь, одежда и аксессуары для бега, США), CCC (дешевая обувь и аксессуары, Польша), Under Armor (спортивная одежда, США), Xiaomi (электроника, Китай) и многие другие.

В 2016 году в украинских сетях появились, помимо прочего, американские бренды Calvin Klein Underwear и Converse. Можно также вспомнить приход в Украину торговой марки Calzedonia (чулочно-носочные изделия, белье и купальники, Италия).

Среди самых громких заходов в украинские торговые сети за последнее время можно назвать демократичную марку одежды H&M, открытие магазинов которой сопровождалось большим ажиотажем. На данный момент в Киеве открыты два магазина – в ТРЦ Lavina и SkyMall.

Вскоре ожидается открытие магазина популярной сети спортивных товаров Decathlon. Первый магазин в Украине откроется уже этой весной в "Ритейл Парке Петровка" в Киеве.

И, наконец, вскоре ожидается открытие одной из самых ожидаемых сетей в Украине - шведской компании IKEA, которая продает мебель и товары для дома. IKEA планировала построить магазин под Киевом с 2005 года, но так и не смогла купить землю для этой цели из-за споров с местными властями.

Правда, никакой земли IKEA не получила и сейчас. Вместо этого она откроется в торговом центре - ТРЦ Ocean Mall, который еще строится. Причем он будет не привычного для сети формата огромного торгового центра с ресторанами и развлечениями.

Киевская "Икеа" будет намного меньше – примерно в пять раз. Площадь магазина составит 6 тыс. кв. метров. Открытие планируется на конец лета этого года. До сих пор товары этой сети в Украину возили перекупщики из Польши, зачастую под заказ.

Ранее мы писали о том, что на самом деле значит приход IKEA в Украину, и будет ли у нас мебель по 5 евро.