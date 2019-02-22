В Харькове в ночь на 22 февраля неизвестные взорвали сразу два банкомата и похитили деньги. Об этом сообщается на сайте регионального ГУНП.

Инциденты произошли 22 февраля в Новобаварском и Шевченковском районах. В 03:14 на проспекте Победы неизвестные взорвали банкомат и забрали кассеты. В 03:26 трое мужчин в масках на улице Врубеля взорвали еще один банкомат и забрали деньги в мешке", - говорится в сообщении.

Фото: hk.npu.gov.ua

Как уточняют в полиции, один из злоумышленников был одет в темно-зеленый плащ. Двое других - в темные куртки с капюшонами, у одного из них капюшон внутри красный. По данным свидетеля, с места преступления злоумышленники уехали на автомобиле серого цвета. Для поиска злоумышленников в Харькове введена в действие полицейская операция "Сирена".

В 03:50 на улице Свинаренко был обнаружен автомобиль, в котором находились элементы банковских кассет.

В свою очередь Приватбанк, которому принадлежит банкомат, взорванный на улице Врубеля, объявил награду в 50 тысяч гривен любому, кто сможет предоставить информацию, которая поможет установить и задержать злоумышленников, сообщается на сайте ведомства.

Отмечается, что передать информацию в банк можно по телефонам (056) 716-35-02, (067) 565-12-34; на электронный адрес e-mail: security@privatbank.ua или же любым другим удобным способом. Анонимность гарантируется, подчеркнули в пресс-службе банка.

Ранее "Страна" писала о том, что в Днепре воры ночью взорвали банкомат и скрылись с деньгами, потеряв шапку. Также мы сообщали, что в Харькове неизвестные взорвали банкомат и унесли из него деньги.