Глава "Батькивщины", кандидат в президенты Юлия Тимошенко пообещала возобновить выплату "Юлиной тысячи", проиндексировав ее. Об этом Тимошенко заявила на пресс-конференции в Киеве. "Страна" следила за прямой трансляцией мероприятия.

Напомним, что в 2008 году правительство Юлии Тимошенко заявило о намерении в 2008 году вернуть гражданам Украины - вкладчикам Сбербанка СССР около 20 млрд грн. По данным Секретариата Президента, в 2008 году в "Ощадбанк" за компенсацией обратилось 12,523 млн граждан, а получили компенсацию в размере 1000 грн. 6,388 млн. человек. Данные обещания Тимошенко в народе были названы "Юлиной тысячей".

Интересно, что сегодня на пресс-конференции Тимошенко раскритиковала президента Петра Порошенко за то, что представители его окружения раздают людям в регионах по тысяче грн, заключая с ними договора. "...Люди по всей стране сейчас сами организовываются, чтобы украинцы не брали эту позорную "Петину тысячу". Также в Интернете обсуждается, как взять эту тысячу и не проголосовать за Порошенко", - заявила Тимошенко. А

Отметим, что на пресс-конференции Тимошекно раскритиковала власть. Она назвала пять пунктов фальсификаций со стороны агитаторов Петра Порошенко, которые практически покрыли все страну . В их числе оказалась и так называемая "сетка", о которой впервые рассказала "Страна". Сетка - это скупка голосов избирателей при помощи многоступенчатой агитационной сети вербовщиков, выстроенной на местах.

Кстати, в четверке лидеров предвыборной гонки оказались Зеленский, Тимошенко, Порошенко и Бойко.