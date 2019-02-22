В Виннице неизвестные разбили окна входной двери общественной приемной партии Блок Петра Порошенко "Солидарность". Инцидент произошел 22 февраля около 7:00. Полиция начала расследование. Об этом сообщается на сайте ГУНП Винницкой области.

Уточняется, что утром в пятницу в полицию поступило сообщение, что неизвестные разбили окна входной двери общественной приемной одной из политических партий в Виннице по улице Соборной.

Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа полиции, проводится осмотр места происшествия. Отмечается, что в действиях лиц, которые разбили окна дверей приемной, усматриваются признаки правонарушения ч.1 ст.296 УК Украины (хулиганство).

Злоумышленникам грозит штраф или арест на срок до 6 месяцев, или ограничение свободы на срок до 5 лет.

Сейчас полицейские устанавливают лиц, причастных к совершению правонарушения. При этиом правоохранители не называют названия партии, в офисе которой разбили окна. По данным местного издания "Винница.инфо", речь идет о о БПП.

Фото: vinnitsa.info

"В 7 утра пришли наши работники, работающие менеджерами по развитию партии Блок Петра Порошенко "Солидарность". Они готовились к тренингу, вышли на работу, увидели разбитые окна и вызвали полицию", - прокомментировал глава областной организации БПП Андрей Гижко.

По еголовам, помещение официально арендуется, а работники офиса, которые первыми пришли на работу, не видели предметов, которым могли разбить стекло.

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