Кандидат в президенты, лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко заявила о пяти схемах фальсификаций перед выборами со стороны Петра Порошенко, в том числе и так называемая "сетка", о которой впервые рассказала "Страна". Об этом Тимошенко сегодня сказала на брифинге в Киеве.

"Президент решил, что он не сможет выиграть выборы. Поэтому он их решил купить – грубо и брутально. Я могу назвать пять пунктов фальсификаций, которые практически покрыли все страну", - отметила она.

По ее словам, первая схема - специальные агитаторы, которые заходят в квартиры к людям, ведут диалог, составляют анкеты, забирая персональные данные. "Те, кто дают согласие, им дают 500 гривен – это половина оплаты. Потом людей фотографируют людей с деньгами, чтобы они потом боялись. Такие анкеты собирают практически во всех домах Украины", - говорит Тимошенко.

Второй элемент фальсификаций – для подкупа решено использовать бюджетные средства. "Из госбюджета направляют субвенции в местный бюджет, чтобы люди получили материальную помощь тысячу гривен", - подчеркивает кандидат в президенты.

Третий элемент, по словам Тимошенко - прямой подкуп через якобы государственные программы, одна из них – выдача монетизированных субсидий. "На месяц их задержали, чтобы прямо перед выборами люди получили за два месяца. Речь идет о двух миллиардах гривен", - говорит она.

Четвертый элемент – регистрация 44 кандидатов в президенты. "Я не первый день в политике, но таких фамилий никогда не слышала. Смысл этой фальсификации – регистрируя фиктивных кандидатов, они получают своих представителей в комиссиях, которые будут фальсифицировать на местах", - подчеркивает она.

И, наконец, пятый элемент – социология. "Мы знаем реальное состояние дел, но это продажная социология. Чтобы об этом рассказать я сегодня и пригласила средства массовой информации", - считает Тимошенко.

Напомним, что сетка, простым языком, это скупка голосов избирателей при помощи многоступенчатой агитационной сети вербовщиков, выстроенной на местах. Политтехнологи не любят говорить слово #Сетка, а предпочитают использовать выражение "контролируемое голосование". Но суть та же – избирателя доводят до участка с полной гарантией передачи голоса "за" правильного кандидата. Сетки использовались еще с середины 2000-х годов (подробнее о них можно прочитать в нашей истории), но до тех пор пока за них не взялась команда Порошенко, это была местная и во многом кустарная история.

Сейчас же штаб президента поставил дело на очень широкую ногу. Сетка людьми Порошенко строится в несколько этапов. Этап первый – составление списков людей, которых будут "хороводить" перед выборами. Этап второй – актуализация базы. Этап третий –  персонализация базы. 

Также читайте о том, что силовики начали открытую войну вокруг скупки голосов.

Что интересно, после разоблачения "Страной" сетки по подкупу избирателей от Порошенко СБУ заявила об "избирательной пирамиде" от Тимошенко.

 

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