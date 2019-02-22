После завершения матчей 1/16 Лиги Европы в УЕФА назвали имена претендентов на звание лучшего футболиста тура Лиги Европы.

В квартет достойных вошли: форвард Зенита Сердар Азмун, нападающий Ред Булла Патсон Дака, полузащитник Севильи Пабло Сарабия и хавбек Челси Каллум Хадсон-Одои, передает официальный Twitter УЕФА.

Фото: Twitter

Сердар Азмун набрал три очка (2+1) по системе "гол плюс пас" в матче с Фенербахче (3:1), Дака отметился дублем в игре с Брюгге (4:0), Сарабия забил гол и сделал голевую передачу в матче с Лацио (2:0), а Хадсон-Одои забил Мальме (3:0).

Напомним, ранее "Страна" сообщала, что Фонсека рассказал, почему Шахтер проиграл Айнтрахту и вылетел из Лиги Европы.