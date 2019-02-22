В сети появилось видео, как в Чернигове штаб БПП подкупает избирателей о чем "Страна" недавно писала. Запись в Facebook выложил активист Евгений Волошин 21 февраля.

"Если у кандидата в президенты нулевой рейтинг, то что он будет делать? Конечно скупать голоса. В центре города Чернигов раздают деньги по 500 грн за голос за кандидата в президенты (ну сами знаете за какого). Люди которые продают голос это не скрывают и про все рассказывают", - отметил в подписи к видео Волошин. Он отмечает что когда приехала полиция, штаб закрылся и раздача средств прекратилась.

До этого Волошин рассказывал, что деньги раздают в штабе нардепа от БПП Сергея Березенко. Раздача происходит по системе "Сетка", люди ходят по одиночку до штаба чтобы не привлекать внимание.

Видео: facebook.com/ Євген Волошин

Мы писали, что после разоблачения "Страной" сетки по подкупу избирателей от Порошенко СБУ заявила об "избирательной пирамиде" от Тимошенко.

Также читайте о том, как Порошенко строит глобальную сеть подкупа избирателей за госсчет.