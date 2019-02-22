Различные действия радикалов С14 координировались СБУ. Расследование об этом опубликовало издание OBOZREVATEL. Информацию журналистов также подтвердил экс-министр обороны Украины Анатолий Гриценко.

Так, 9 февраля 2019 года в центре Киева во время акции кандидата в президенты Украины Юлии Тимошенко правоохранители задержали членов С14. У них изъяли газовые баллончики, ножи и плакаты. Прибывшая на место "группа поддержки" из других членов С14 пошла в атаку на Подольский райотдел полиции. В результате конфликта ранены были трое полицейских, а нападавших скрутил спецназ.

В итоге вечером всех отпустили. Такую безнаказанность журналисты связали с покровительством С14 со стороны Службы безопасности Украины.

По данным журналистов, действия радикалов координировались людьми, которые приезжали на автомобилях Volkswagen Transporter с номерным знаком ВН2764НС и Mercedes с номерным знаком СВ7387АС. Через несколько дней, уже 12 февраля, во время акции под Шевченковским районным судом Киева неизвестные люди на этих же авто раздавали участникам акции баннера, плакаты и транспаранты, а также деньги за участие (по 300 гривен).

На следующей день координацию протестов проводили люди на автомобиле Audi A6 черного цвета, с номерным знаком АА6355СК, который по данным журналистов, поставлен на учет в автопарке СБУ.

Скриншот: obozrevatel.com

Также известно, пишет издание, что автомобиль Volkswagen Transporter ВН2764НС используется сотрудниками Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью СБУ. А автомобиль Mercedes со знаком СВ7387АС находится на балансе управления СБУ в Одесской области.

Резонанс также вызвало заявление известного националиста Дмитрия Резниченко, который прямо обвинил Евгения Карася и его С14 в работе на СБУ. В ноябре 2017 года он опубликовал пост, в котором привел несколько показательных примеров работы "активиста" на спецслужбы.

"18 февраля 2014 года, когда ты приказал своей сотни бежать с Майдана и прятаться в канадском консульстве, то сказал тогда, что тебе позвонили СБУшники и предупредили, что будет расстрел и полная зачистка площади. Я долго думал над твоими словами, и знаешь, к какому мнению пришел?.. Что мне почему-то не звонят из СБУ, не дают предупреждений и приказов. А тебе звонят…" - отметил он.

Через несколько дней после скандальной публикации на Дмитрия Резниченко напали неизвестные. Мужчина был жестоко избит, но заявление в полицию так и не написал. В организации покушения он обвинил Карася.

Кандидат в президенты Украины Анатолий Гриценко подтвердил информацию журналистов о том, что группировка С14 прямо подчиняется СБУ.

Как заявил Гриценко, тем самым руководство СБУ ушло вразнос, а президент Порошенко "не останавливает - он руководит". Также он сообщил, что информацию журналистов подтвердили некоторые офицеры спецслужбы.

Скриншот: facebook.com/Анатолій Гриценко

Также С14 нападали на главного редактора "Страны" Игоря Гужву в Киеве.

Напомним, что известно об ультраправой организации С14. Также известно, как власти финансируют ультраправых из С14, которых подозревают в убийстве Олеся Бузины.