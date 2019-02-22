Министерство юстиции РФ заявило, что Европейский суд по правам человека отказался удовлетворить запрос Украины, в котором Киев просил принять меры против России из-за захвата украинских кораблей в Керченском проливе. Об этом сообщается на сайте российского ведомства.

"Доводы украинских властей и представленные материалы не убедили ЕСПЧ в необходимости удовлетворения заявленных требований. По результатам их рассмотрения Европейский Суд счел, что запрос не содержит новых аргументов и является идентичным заявленному ранее обращению, на которое российские власти уже представили исчерпывающий ответ", - говорится в сообщении.

7 января Украина обратилась в ЕСПЧ с подробным заявлением против России о нарушении прав украинских моряков. Новая жалоба детализировала обвинения против РФ по делу, открытому Судом в конце прошлого года, после атаки РФ на военные корабли Украины в ноябре 2018 года.

Речь идет о запросе Украины на применение со стороны ЕСПЧ срочных мер еще до рассмотрения дела по существу. Сразу после инцидента Киев уже просил ЕСПЧ принять немедленное решение об освобождении незаконно захваченных украинских граждан, но должен был обосновать свои претензии в адрес РФ.

В документах говорилось, что Россия нарушает статьи 2, 3, 5, 6 и 38 Европейской конвенции о правах человека. Упомянутые статьи конвенции по правам человека касаются, в частности, права на жизнь, запрета пыток, права на свободу и личную неприкосновенность, права на справедливый суд.

Украина обвиняла РФ в нарушении права на жизнь, поскольку действия кораблей российского флота угрожали жизни украинских моряков, ведь обстрел велся из летального оружия.

В Минюсте Украины заверили, что информация от РФ об отказе является манипулятивной и на самом деле ЕСПЧ не отказывался удовлетворять запрос Украины. Об этом сообщил заместитель министра юстиции - уполномоченный по делам ЕСПЧ Иван Лищина на своей странице в Facebook.

Он пояснил, что 15 февраля Минюст Украины обратился в ЕСПЧ с дополнительным заявлением по Правилу 39. В заявлении Минюст предоставлял Суду дополнительную информацию о состоянии здоровья трех раненых моряков (в частности, документы, полученные от Минздрава) и обращал внимание на то, что их перевод в "Лефортово" ставит под сомнение возможность оказания им медицинской помощи в этом учреждении.

Правительство Украины просило суд дать инструкции правительству РФ перевести моряков в специализированные медучреждения для дальнейшего лечения и предлагал услуги соответствующих украинских медицинских учреждений, которые были готовы предоставить такие услуги бесплатно.

"ЕСПЧ в ответ на дополнительное заявление отметил следующее: "19 февраля 2019 года глава секции принял решение, что это ходатайство соответствует ходатайству Украины от 28 ноября 2019 года и соответственно охватывается указаниями относительно временных мер по Правилу 39, предоставленными Европейским судом 4 декабря 2018 года", - написал Лищина.

Иными словами, Суду не нужно дополнительно указывать российским властям на необходимость предоставления раненым морякам соответствующей медицинской помощи, в том числе в специализированных медучреждениях. Правительство РФ должно сделать это самостоятельно, на основании решения суда о введении мер по Правилу 39 от 4 декабря 2018 года.

Лищина подчеркнул, что в ЕСПЧ нет дела о "задержании кораблей". "У кораблей нет прав, которые защищались бы Европейской конвенцией по правам человека. Права есть у моряков, которые были незаконно захвачены в плен российскими властями и о нарушении прав которых Минюст Украины подал в ЕСПЧ межгосударственную жалобу против РФ", - отметил он.

Он напомнил, что 4 декабря 2018 года Суд по заявлению Минюста Украины вынес решение о применении мер предварительного характера по Правилу 39 Регламента Суда, которым Суд обязал правительство РФ "обеспечить надлежащее лечение тем заключенным украинским военно-морским служащим, кто в этом нуждается, в том числе раненым".

Минюст РФ 10 и 19 декабря обращался в суд с заявлением об отмене этого решения, но ЕСПЧ каждый раз отказывал в таких заявлениях и подтверждал действие мер по Правилу 39.

"Правительство Украины продолжает контролировать состояние здоровья моряков и продолжит информировать Суд о динамике ситуации, особенно учитывая то, что правительство РФ очевидно пренебрегает своим долгом по предоставлению Суду соответствующей информации", - написал Лищина.

Ранее "Страна" писала о том, что Порошенко пообещал предложить ООН "конкретные шаги" для освобождения украинских моряков.

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