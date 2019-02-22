Скандал с задержанием скупщиков голосов за Порошенко в Сумах оброс подробностями. Заместитель прокурора Сум Александр Муха и начальник отдела областной прокуратуры Олег Ткаленко, угрожая привлечением к уголовной ответственности полицейским, запретили проводить дальнейший осмотр вещей и сумок задержанных в Сумах лиц по подозрению в подкупе избирателей. Об этом на своей странице в Facebook написал нардеп от "Нардного фронта" Антон Геращенко.

"Агитация с револьвером в сумке? Сумы. Вчера после того, как в дежурную часть поступил звонок о том, что в подвале дома по проспекту Курскому 127 находятся двое граждан, предлагающих деньги за голосование за одного из кандидатов в Президенты. На место немедленно выехал экипаж патрульной полиции, который обнаружил по этому адресу двух граждан - жителей Киева и Никополя - М. и Л. Патрульные полицейские, отрабатывая сообщение о возможном правонарушении попросили предъявить документы и осмотреть вещи этих граждан. У одного из граждан в сумке оказался револьвер", - рассказал нардеп и привел видеодоказательство.

Он отмечает, что патрульные полицейские, после того как обнаружили предмет похожий на огнестрельное оружие (это оказался револьвер под патрон Флобера), доставили этих двух гражданам в отдел полиции для следственных действий. "Кроме адвоката в райотдел немедленно приехал заместитель прокурора города Сумы - Муха (на фото - слева) и начальник отдела областной прокуратуры по фамилии Ткаленко, которые путем угроз привлечения к уголовной ответственности полицейских, запретили проводить дальнейший осмотр вещей и сумок временно задержанных лиц. При том что один из задержанных сказал, что у него в сумке находятся денежные средства - см. видео", - добавил нардеп.

"Фактически действия сумских прокуроров были направлены не на установление истины, а на сокрытие возможного преступления - подкупа избирателей. У Вас еще есть вопросы - в интересах какого кандидата действовали те двое жителей Киева и Никополя и их адвокаты - прокуроры?" - резюмировал Геращенко.



Фото: facebook.com

Видео: favebook.com

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