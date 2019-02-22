Журналисту и ведущему программы "Школа коррупции" Василию Крутчаку в ночь на 22 февраля сожгли машину. Он обвинил в поджоге военного прокурора Виталия Опанасенко.

"23 января в помещении Печерского районного суда военный прокурор Виталька Опанасенко (Василий Иванов) заявил, что если я продолжу писать в соцсетях о нем и его родственниках, то он побьет меня или сожжет мое авто. Вчера 21 февраля, я написал пост о том, что подготовил новую тему для Школы коррупции и к данному посту прикрепил фото Екатерины Вербило, бабушки Виталика Опанасенко", - говорится на Facebook-странице Крутчака. Запись опубликована утром в пятницу, 22 февраля.

Также опубликовано видео последствий пожара. "Авто, которое ночью подожгли, и авто молодой семьи, которые тоже пострадали", - указано в аннотации к видео.

Видео: facebook.com/vkrutchak

Как уточнил "Стране" сам Крутчак, подожгли автомобиль Ford Fiesta 2014 года выпуска. В поджоге своего автомобиля он обвиняет прокурора военной прокуратуру Виталия Опанасенко.

"23 января в помещении Печерского суда он прямым текстом заявил мне, что если я и дальше буду продолжать писать про него и его родственников, то меня или побьют или сожгут мою машину. Готов пройти детектор лжи с этими же словами. Нацполиции уже удалось выяснить, что в течение ночи за мной приезжалb две машины, джип и какая-то малолитражка. Кроме того, так сложилось, что домой ночью я вернулся поздно, поскольку у ребенка болел живот, и мы возили его в клинику. Вернулись около часу ночи. У дома стояли двое охранников и какой-то мужчина. Моя мама услышала, как этот человек интересовался у охранника, где находится номер дома, где я живу", - рассказывает Крутчак.

В объективность расследования он верит и мстить предполагаемым обидчикам не намерен. "Я не буду жечь Lexus прокурора, зарегистрированный на его бабушку 82 лет", - сказал он.

Как сообщала "Страна", украинский журналист Василий Крутчак высказывал опасения, что он может быть задержан следователем военной прокуратуры по делу о "секс-скандале в ГБР".

В ноябре 2018 он сообщал, что помощник нардепа Мосийчука готовит покушение на него. Журналист сообщил, что заявление в полицию он писать не планирует, поскольку не верит в объективную проверку по данному факту. К своему сообщению он прикрепил экранные снимки.