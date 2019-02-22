Международная федерация футбола (ФИФА) после долгого расследования признала лондонский Челси (принадлежит российскому олигарху Роману Абрамовичу - Прим.Ред.) виновным в нарушении правил международных трансферов несовершеннолетних игроков и наложила на клуб серьезные санкции.

После того, как было доказано 29 эпизодов нарушения регламента по трансферам и регистрации игроков ФИФА наложила на Челси запрет на трансферы на 2 ближайших окна, то есть фактически на год. Кроме этого клуб также оштрафован на 600 тысяч швейцарских франков. Правда запрет не распространяется на исходящие трансферы, на женскую и мини-футбольную команду Челси.

Впрочем, решение ФИФА пока не вступило в силу и Челси имеет право обжаловать решение в апелляционном комитете ФИФА, а в случае отклонения апелляции - в Спортивном арбитражном суде.

Ранее "Страна" сообщала, что Зидан назвал Абрамовичу три условия, если олигарх хочет его видеть в Челси.