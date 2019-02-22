Вчера, в Европе, прошли ответные матчи 1/16 Лиги Европы по итогам которых донецкий Шахтер прекратил выступление в турнире, а вот киевское Динамо прошло дальше.

Этот результат "бело-синих" позволил Украине сократить отставание от Бельгии в таблице коэффициентов УЕФА. Наша страна занимает девятое место в таблице коэффициентов, имея в своем активе 38,900 балла. Бельгия (39,900) находится на восьмой строчке.

Отметим, что Украина досрочно гарантировала себе преимущество на Турцией на старте следующего сезона, поскольку отрыв от ближайшего преследователя составляет 4,3 балла при необходимых 4,0. Теоретически догнать Украину еще могут Австрия, Нидерланды и Чехия, сохранивших по одному представителю, передает Футбол 1.

Топ-10 таблицы коэффициентов УЕФА:

1. Испания - 99,998



2. Англия - 77,117



3. Италия - 73,583



4. Германия - 70,641



5. Франция - 58,165



6. Россия - 50,382



7. Португалия - 46,632



8. Бельгия - 39,900



9. Украина - 38,900



10. Турция - 34,600.



Напомним, ранее "Страна" сообщала, что Фонсека рассказал, почему Шахтер проиграл Айнтрахту и вылетел из Лиги Европы.