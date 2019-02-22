В распоряжении "Страны" оказались фото украинских военных кораблей, которые 21 февраля утром вышли из Одесского порта и направились в открытое море.

Напомним, речь шла о двух бронекатерах "Гюрза" и десантно-штурмовом катера "Кентавр", на борту которого находился взвод морской пехоты со всем положенным по штату вооружением.

Причиной выхода в море указывались учения. Однако некоторые российские СМИ, ссылаясь на анонимные источники, сообщили, что украинские военные суда направились именно в сторону Керченского пролива. По данным телеграм-канал "СМИ_ли", на борту судов находятся моряки, морпехи ВСУ и якобы два офицера-инструктора страны НАТО.

При этом в пограничной службе ФСБ России каналу сообщили, что не имеют подтверждений данной информации.

Фото: "Страна"

Ранее "Страна" писала о том, что Климкин объявил о новом походе кораблей через Керченский пролив и мониторинге из космоса.

Также мы сообщали, что Путин рассказал о российских новинках в вооружении: ракете Циркон, семи подводных лодках и 16 кораблях ВМФ.