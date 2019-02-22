Сегодня, 22 февраля, состоялась премьера нового проекта "Страны" и известного адвоката, экс-министра юстиции Елены Лукаш "Выборы по полочкам", который будет регулярно выходить на нашем YouTube-канале.

Елена Лукаш в свое время стояла у истоков подготовки нынешнего закона о выборах. Поэтому досконально зная все нюансы и подводные камни закона, Лукаш покажет краткие видео инструкции и ответы на самые сложные и часто задаваемые вопросы.

Первый выпуск Елена Лукаш посвятила тому, как проверить себя в списках избирателей. И как голосовать переселенцам с Крыма и Донбасса.

Елена обращает внимание, что переселенцы и жители неподконтрольного Донбасса и Крыма также имеют право голосовать. Для этого им придется воспользоваться процедурой временной смены места голосования.

И даже если желающий проголосовать не имеет отношения к Крыму и Донбассу, а в день выборов будет в Украине, но далеко от места своей регистрации и привычного ему участка, то он все равно может сделать свой выбор.

Все подробности в первом выпуске проекта:

Видео: youtube.com/ "Страна"

Ранее "Страна" сообщала, сколько украинцев захотели голосовать не по месту прописки.