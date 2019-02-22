Два человека погибли и 9-летний ребенок госпитализирован в результате столкновения автобуса и двух легковушек. Водитель одной из них был в состоянии алкогольного опьянения. ДТП произошло в Волынской области 21 февраля около 19:00 на автодороге в селе Дачное Киверцовского района. Об этом сообщается на сайте регионального ГУНП.

"Уточняется, что два автомобиля - Mercеdеs-124, Chevrolеt Aveo столкнулись с автобусом "Богдан".

В результате ДТП погибли 44-летний водитель и 32-летняя пассажирка автомобиля Chevrolеt Aveo. Вторую пассажирку автомобиля Chevrolеt Aveo - 9-летнюю девочку - госпитализировали в реанимацию Волынской областной детской клинической больницы. Водитель автобуса "Богдан", 58-летний житель Луцка, в ДТП не травмировался.

Выяснилось, что за рулем автомобиля Mercеdеs-124 находился 45-летний житель райцентра Киверцы. По предварительным данным, он был в состоянии алкогольного опьянения.

Решается вопрос о его задержании и открытии уголовного производства по ч. 3 ст. 286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее гибель нескольких лиц). Водителю грозит наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет.

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