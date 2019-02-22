В штабе ООС показали тренировки артиллеристов на Донбассе. Они отрабатывали нанесение огневого поражения противнику. Видео опубликовано на Facebook-странице штаба.

"В любое время года и суток, при любых обстоятельствах, подразделения ракетных войск и артиллерии Объединенных сил постоянно находятся в готовности выполнить боевую задачу по назначению", - говорится в сообщении.

Отмечается, что вопросам боевой выучки воинов-артиллеристов уделяют особое внимание.

"Для качественной отработки огневых задач боевыми расчетами подразделений ракетных войск и артиллерии на полигонах в районе проведения операции Объединенных сил постоянно проводятся тренировки пушкарей. Отрабатывая вопросы развертывания на боевых позициях, нанесения огневого поражения противнику и оставления позиций, артиллеристы оттачивают умение и навыки до автоматизма", - добавили в штабе ООС.

Видео: facebook.com/pressjfo.news

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