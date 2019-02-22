Вечером 21 февраля на автодороге Николаев - Херсон неизвестные на двух иномарках заблокировали Range Rover жителя Николаева и забрали сумку с 15 млн грн. Об этом сообщает полиция Николаевской области.

По словам 52-летнего пострадавшего, когда он на своем автомобиле Range Rover возвращался домой, его вблизи село Шевченково подрезал Volkswagen темного цвета и заставил остановиться. Водитель Volkswagen вышел и начал кричать, что якобы мужчина неумело управляет своей машиной. К водителю присоединились его пассажиры, приблизились к Range Rover и порезали на нем колеса.

"В этот момент подъехало еще одно авто, из которого вышли еще несколько незнакомцев в темной одежде с капюшонами на голове, разбили пассажирское стекло и вытащили сумку, в которой находилось более 15 млн грн. После чего нападавшие скрылись на двух автомобилях темного цвета, вероятно, марки Volkswagen и BMW в направлении Херсона", - сообщают правоохранители.

Сведения об указанном событии внесли в Единый реестр досудебных расследований по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 т. 186 УК Украины ("Грабеж"), что наказывается лишением свободы на срок от 8 до 13 лет с конфискацией имущества. Продолжаются следственные и оперативные мероприятия по установлению личностей преступников и их задержанию.

Ранее "Страна" сообщала, что в Николаеве задержали банду, дерзко ограбившую салон игровых автоматов и расстрелявшую его хозяина.

Также мы писали о том, что под Николаевом неизвестные ворвались в здание маслозавода, избили охранника, связали лаборантку и вынесли 200 тысяч из сейфа.

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