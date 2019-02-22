Телерейтинг послания Путина оказался самым низким за последние пять лет
Обращение президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию 20 февраля оказалось самым непопулярным среди москвичей за последние пять лет. Его посмотрели 5,9% москвичей или 0,87 млн человек. Об этом пишет Коммерсант, ссылаясь на предварительные данные Mediascope.
Послание Путина в этом году шло полтора часа в прямом эфире пяти каналов - на "Первом", "России 1", "России 24", "Москве 24" и "360". Как отмечается, это показатель находятся на уровне 2013 года - до конфликта на Украине и присоединения Крыма к РФ. Тогда посланием заинтересовались 5,2% жителей Москвы.
Рекордным стало послание, с которым президент РФ выступил в декабре 2014 года. Тогда его посмотрел почти каждый десятый москвич, а среди телезрителей - каждый второй. Затем интерес к этому мероприятию у столичных телезрителей постепенно снижался. В 2018 году его посмотрели 7,3% москвичей (42,5% столичных телезрителей).
В 2018 году послание собрало у экранов 7,3% москвичей (42,5% столичных телезрителей), в 2016-м - 7,6% (43,3% зрителей), в 2015-м - 8,7% (47,6%). В 2017 году послание не оглашалось и было перенесено на март 2018 года.
У московских зрителей более популярна ежегодная пресс-конференция Путина. 20 декабря 2018 года ее посмотрели 11,3% москвичей (64% зрителей). Прямую линию с президентом в прошлом году посмотрели 8,3% жителей столицы, или 54,6% из тех, у кого в это время работал телевизор.
Ранее "Страна" сообщала, о чем говорил Путин в обращении к Федеральному собранию.
Также мы отмечали, что Путин ни разу не упомянул Украину в своем обращении.