В пятницу, около 5 утра в Одессе по улице Ришельевской 11 загорелся четырехэтажный жилой дом. По словам очевидцев, причиной возгорания стал взрыв, который они услышали. В ГоСЧС выясняют обстоятельства произошедшего. Об этом журналисту УНН сообщили в пресс-службе ГСЧС Одессы.

"В 5:19 в Службу спасения "101" поступило сообщение о пожаре по улице Ришельевская 11. Сейчас уточняем был ли взрыв причиной этого пожара", - отметили спасатели. В ГСЧС сообщили, что горела кровля жилого дома площадью 800 м. кв. также существовала угроза ее разрушения.

Как сообщала "Страна", на Печерске в Киеве из-за угрозы взрыва гранаты перекрыли улицу. По приезду копы нашли предмет похожий на гранату Ф-1. Она лежала между двумя грузовыми автомобилями.

Напомним, что под Николаевом школьнику оторвало руку при взрыве неизвестного предмета.