В испанской Валенсии умерла женщина, отравившаяся в мишленовском ресторане RiFF. Об этом сообщает ВВС.

46-летняя женщина, имя которой не называется, пошла в субботу вечером в ресторан вместе с мужем и 12-летним сыном. Она скончалась в воскресенье утром, 17 февраля. Также стало известно, что кроме этой семьи в ресторане с 13 по 16 февраля пообедали 75 человек. Их всех нашли, и оказалось, что 29 из них после посещения ресторана стало плохо.

Официально причина отравлений будет объявлена только по окончании расследования. Как сообщается, семья взяла меню для дегустации, в котором было блюдо из сморчков - неофициально отравление связывают с ним. Ресторан был осмотрен еще в понедельник инспекторами, однако определить источник отравления не удалось. Ингредиенты некоторых блюд анализируют в национальном институте токсикологии, выводы можно будет сделать по окончании анализа.

Шеф-повар ресторана RiFF Бернд Кнеллер сказал, что сотрудничает с властями, чтобы установить причину отравления. "Я решил, что ресторан будет закрыт до тех пор, пока причины произошедшего не будут выяснены", - заявил он.

RiFF - ресторан, имеющий звезду Мишлен, в справочнике он описывается как ресторан инновационной кухни. Сейчас это заведение закрыто. Его руководство принесло извинения отравившимся клиентам. Инспекторы разбираются, что именно стало причиной отравления. Включение ресторана в Красный гид Мишлен является признанным свидетельством высочайшего качества его кухни. RiFF был удостоен одной звезды Мишлен, что в этой классификации означает "очень хороший ресторан".

Ранее "Страна" сообщала, что звезду Мишлен получила продавщица уличной еды из Таиланда.

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