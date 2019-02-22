Наставник Динамо Александр Хацкевич прокомментировал победу своей команды в ответной игре 1/16 финала Лиги Европы над Олимпиакосом (1:0). Его цитирует UA-Football.

"Очень тяжелый был матч. Тяжелое поле. Но самое главное, что результат в нашу пользу. При этом фрагментами мы здорово смотрелись при переходе от обороны к атаке. Во втором было видно видно, что у ребят на подсознании было желание сохранить победный счет, хоть мы и просили их играть выше и контролировать мяч.

В моментах, которые возникали у наших ворот, здорово сыграли Бойко и наша оборона. В моментах в атаке, конечно, не все получилось. Но самое главное, что забили этот мяч, который позволил нам пройти дальше.

- Решающий гол - это домашняя заготовка или спонтанная комбинация?

- Если вспомнить наш первый гол в выездном матче против Олимпиакоса, то мы его тоже провели через фланг. Сегодня просили ребят стараться выполнять передачи на ближнюю штангу. Но и Олимпиакос ведь тоже провел работу над ошибками. Тем не менее, в голевом эпизоде Миколенко здорово исполнил фланговую передачу, а Фран Соль сыграл на опережение и результативно завершил комбинацию.

- Довольны ли физической готовностью вашей команды на данном этапе?

- У нас только вторая официальная игра в этом году. Кроме того, есть давление как физическое, так и психологическое. Понятно, что мы пока не в тонусе. Но даже при этом во втором тайме у нас в контратаки выбегало больше футболистов, чем возвращалось назад. Считаю, что учитывая все факторы, мы сейчас в физическом плане готовы хорошо. Повторюсь, сегодня тяжелым было поле. Рад, что ребята проявили характер. Были как те моменты, когда надо было бежать вперед, так и те, когда надо было быстро возвращаться назад.

- Нынешняя команда сильнее прошлогодней, которая также прошла стадию 1/16 финала Лиги Европы?

- Та команда была более опытнее, а нынешняя - более молодая, с юношеским задором. Так что сравнивать эти команды я не вижу смысла.

- В прошлом году Динамо также прошло стадию 1/16 финала Лиги Европы, но следующий этап пройти уже не сумела. Что из приобретенного год назад опыта нужно учесть сегодня, чтобы выступить успешнее?

- Давайте сначала дождемся жеребьевки. Команды, которые прошли дальше, - это совершенно другой уровень. Так что для нас это будет новым опытом. Только в таких матчах можно становиться сильнее. Завтрашний день покажет, что нас ждет, какой соперник у нас будет.

- На кого из известных нападающих киевского Динамо Фран Соль похож больше всего по своему типажу?

- В Динамо было много выдающихся нападающих. Среди них есть и обладатели "Золотого мяча". Ну а Фран Соль, считаю, должен быть похож на самого себя.

Видео: youtube.com/Dynamo.kiev.ua

Как сообщала "Страна", определены все команды, которые сыграют в 1/8 финала Лиги Европы. Жеребьевка очередного раунда пройдет в 14:00 по Киеву в пятницу, 22 февраля.

Напомним, что после поражения Динамо от Спарты на сборах в Испании Хацкевич отмечал, что к обороне есть вопросы.