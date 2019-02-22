В московском аэропорту Внуково чудом удалось избежать авиакатастрофы. Пассажирский Boeing не смог с первого раза приземлиться и получил повреждения при заходе на второй круг, сообщил Интерфаксу источник в экстренных службах.

"При уходе на второй круг из-за сильного ветра самолет Boeing 737, прибывший из Самары, задел хвостом взлетно-посадочную полосу. Однако пилотам удалось поднять лайнер в воздух и со следующей попытки благополучно приземлиться", - рассказал источник.

Тем не менее, самолет получил повреждения хвостового оперения и от полетов отстранен. "Экспертам предстоит оценить техническое состояние лайнера, прежде чем допустить его к новым полетам", - сказал источник.

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