Информация об отставке главы Закарпатской ОГА Геннадия Москаля, распространенная 21 февраля местными СМИ, не соответствует действительности. Об этом сообщает официальный сайт главы Закарпатской ОГА.

"Информация об отставке главы Закарпатской ОГА - грубый фейк. Так называемая "новость" относительно заявления председателя Закарпатской облгосадминистрации Геннадия Москаля об отставке, подхваченная в том числе центральными СМИ - это грубый фейк. Не было никакого заявления об отставке, Геннадий Москаль остается на своем посту, ежедневно находится на рабочем месте и совершает поездки по области", - заявили в пресс-службе.

В пресс-службе Москаля также призывают СМИ обнародовать только проверенную информацию, которую можно получить у них же.

Как сообщала "Страна", на Закарпатье серьезная авария оставила без тепла свыше 4 тысяч домов в 16 населенных пунктах. Авария произошла вблизи с. Червоное Ужгородского района.

Напомним, что на Закарпатье оползень повредил трассу государственного значения.