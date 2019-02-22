У Москаля заявили, что слухи о его отставке просто грубый фейк
Информация об отставке главы Закарпатской ОГА Геннадия Москаля, распространенная 21 февраля местными СМИ, не соответствует действительности. Об этом сообщает официальный сайт главы Закарпатской ОГА.
"Информация об отставке главы Закарпатской ОГА - грубый фейк. Так называемая "новость" относительно заявления председателя Закарпатской облгосадминистрации Геннадия Москаля об отставке, подхваченная в том числе центральными СМИ - это грубый фейк. Не было никакого заявления об отставке, Геннадий Москаль остается на своем посту, ежедневно находится на рабочем месте и совершает поездки по области", - заявили в пресс-службе.
В пресс-службе Москаля также призывают СМИ обнародовать только проверенную информацию, которую можно получить у них же.
Как сообщала "Страна", на Закарпатье серьезная авария оставила без тепла свыше 4 тысяч домов в 16 населенных пунктах. Авария произошла вблизи с. Червоное Ужгородского района.
Напомним, что на Закарпатье оползень повредил трассу государственного значения.