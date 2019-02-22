Специалисты ветеринарной медицины Украины зарегистрировали новый случай заболевания африканской чумой свиней (АЧС) в Донецкой области. Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

15 февраля вблизи села Новобахмутовка Ясиноватского района было обнаружено 4 трупа диких кабанов. Диагноз АЧС был подтвержден лабораторными исследованиями. "В очаге заболевания проводятся мероприятия по локализации и недопущению распространения возбудителя АЧС", - уточнили контролеры.

Отмечается, что в 2018 году в Украине из-за вируса АЧС было уничтожено почти 32 тыс. голов свиней. Именно с этим связана проблема наращивания импорта свинины из-за границы, говорят специалисты.

Ранее "Страна" сообщала, что в Украине упало производство всех видов свинины.

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