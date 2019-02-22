Телеведущая Ксения Собчак и ее муж актер Максим Виторган, после ссоры, пришли по отдельности на премьеру фильма "Юморист". Об этом сообщает StarHit.

Причем Виторган пришел на премьеру киноленты на полчаса раньше жены. При этом во время самого показа супруги игнорировали друг друга, однако встречи избежать не удалось.

Собчак много общалась с другими звездами, а Виторган в свою очередь предпочел беседовать с журналистами. Ксения признавалась, что Максим навсегда останется для нее родным человеком, отцом ее сына Платона. Сейчас телеведущая часто посещает светские мероприятия, но преимущественно появляется на них в одиночестве. Несколько недель назад Виторган и Собчак уже пересекались на встрече общих друзей, но и тогда они практически не общались друг с другом.

Как сообщала "Страна", после измены Собчак Виторган публично заявил, что он гей.

Отметим, что известный российский блогер осудила Собчак после измены Виторгану.