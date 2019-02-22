Украинцы просят президента упростить в стране программу тестов по внешнему независимому оцениванию (ВНО) на 2019 и последующие годы. Соответствующая петиция с номером 22/050682-еп зарегистрирована на сайте президента Украины 19 февраля.

"Прошу рассмотреть петицию об упрощении программы ВНО 2019 и последующих лет. По состоянию на 15 февраля 2019 количество будущих абитуриентов уменьшилось на 30 процентов относительно 2017 года", - отметил автор петиции Клим Липовский.

По его мнению, это означает, что на каждое место в высшем учебном заведении конкурс будет меньше. А если конкурс ниже, то и меньше потребность в баллах ВНО.

"Программа ВНО предполагает знание теории с 9 по 11 класс, что невозможно. Например, программа ВНО по математике предполагает знание 200 формул и умение ими пользоваться. ВНО невозможно сдать без репетиторов и дополнительной литературы, что бьет по кошельку людей, доход которых ниже среднего ", - отмечает автор петиции.

Автор отмечает, что упрощение программы положительно повлияет на абитуриентов и не ухудшит работу высших учебных заведений. Также это снизит уровень стресса при подготовке к экзаменам.

Петиция была обнародована 19 февраля 2019, пока она набрала 33 подписи.

Фото: petition.president.gov.ua

Как сообщала "Страна", регистрация на ВНО 2019 началась. Что делать абитуриентам.

Отметим, что в 2019 году в Украине будут действовать новые правила поступления в высшие учебные заведения: и в бакалаврат, и в магистратуру.

Напомним, что петиция о недопущении санкций к "112 Украина" и NewsOne набрала необходимое число голосов для ответа Порошенко.