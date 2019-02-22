В Одессе утром в пятницу, 22 февраля, загорелась кровля четырехэтажного жилого дома на улице Ришельевская. Из дома эвакуировали 40 человек. Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Одесской области.

"22 февраля в 05:19 в Службу спасения "101" поступило сообщение о пожаре в четырехэтажном жилом доме в г. Одесса по улице Ришельевской, 11. В 05:25 на место вызова прибыли первые пожарно-спасательные подразделения и установили, что горит кровля жилого дома на площади 800 кв. м и существует угроза ее разрушения. Спасатели сразу приступили к эвакуации жильцов дома и тушению пожара. Пожарные эвакуировали 40 человек", - рассказали спасатели.

В 07:08 пожар локализован и в 08:00 ликвидирован. Погибших нет. Причина пожара устанавливается. От ГСЧС привлекалось 14 единиц пожарно-спасательной техники и 43 работники личного состава.

Фото: dsns.gov.ua

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