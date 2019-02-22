Вечером в четверг, 21 февраля, в Киеве возле станции метро "Лукьяновская" избили догхантера Алексея Святогора. Об этом сообщает издание "Вільне слово".

На Святогора напали около 17:00, когда он возвращался домой после первого заседания по его делу, которое проходило в Шевченковском райсуде Киева. После нападения он находится в больнице в тяжелом состоянии.

Нападавшие ударили Святогора тяжелым предметом по голове. Когда он упал, они продолжали наносить удары по туловищу и конечностям предметом, похожим на кастет. В больнице медики диагностировали у Святогора вдавленный перелом лобной кости черепа, а также наложили швы на рваные раны на лице и затылке. Его ждет сложная операция.

Напомним, что за убийство сотен бездомных животных в Киеве, Одессе, Измаиле и других городах Украины Святогору грозит до 5 лет лишения свободы.

Как сообщала "Страна", догхантеру Святогору грозит арест по подозрению в пропаганде насилия и жестокости. Полиция просит суд арестовать адвоката Алексея Святогора по подозрению в распространении произведений, пропагандирующих культ насилия и жестокости.

Напомним, что в Киеве догхантера Святогора облили жидкостью, которая "расплавила его футболку".