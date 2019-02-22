В "Жулянах" начался ремонт самолета "Неудержимых", на котором феерили Сталлоне и Шварценеггер
В аэропорту "Киев" проходит плановый ремонт необычный самолет Ан-26. На нем нарисована акулья пасть и черепа. Об этом сообщается на сайте аэропорта.
Самолет специально разрисовали для голливудского боевика "Неудержимые-3". В фильме снимались Сильвестр Сталлоне, Арнольд Шварценеггер, Антонио Бандерас, Уэсли Снайпс, Мел Гибсон, Дольф Лундгрен.
Самолет-"акулу" Ан-26 приобрела для грузовых перевозок украинская транспортная компания. Согласно данным Государственного реестра гражданских воздушных судов Украины, Ан-26 с бортовым номером UR-CSK был зарегистрирован Госавиаслужбой на компанию "Элерон" 19 декабря 2018 года.
Отмечается, что собирали этот самолет в Киеве на заводе "Авиант", а свой первый полет он совершил еще 28 декабря 1984 года.
Фото: iev.aero
Видео: youtube.com/Новые трейлеры
Как сообщала "Страна", в аэропорту Барнаула во время посадки на борт под ногами пассажиров обрушился трап.
Напомним, что Ryanair запускает новый рейс из Киева в Мадрид.