В пятницу, 22 февраля, в Киеве очередное ЧП. В самом центре города, на Крещатике, рядом с мэрией, фура Renault Magnum, груженная кирпичами съехала по ступеням и перевернулась.

Об этом передает Информатор.

Инцидент произошел около 06:20. По предварительной информации, оба водителя спали в грузовике на улице Лютеранской. Когда они проснулись, то грузовик уже мчал вниз, но тормоза не срабатывали.

Фото и видео: informator.ua

На пути своего движения Renault протаранил автомобиль Toyota, снес дорожный знак и ситилайт. А в конце грузовик скатился по ступеням в арку и вылетел на Крещатик. Кабина грузовика перевернулась и была сдавлена весом кирпичей, которые высыпались из прицепа.

Предварительно, у грузовика сорвало гидравлику, пока водители отдыхали. К счастью, обошлось без пострадавших. Оба водителя самостоятельно выбрались из кабины, их осмотрели медики. Травмы обоих мужчин незначительные.

На данный момент место происшествия оцеплено, на месте работают полицейские и коммунальщики. Детали инцидента устанавливаются.

Ранее "Страна" сообщала, что в Киеве пассажиры сняли на видео, как водители на ходу чинят маршрутки плоскогубцами и кирпичом.

Также мы рассказывали, что в Киеве ДТП остановило работу трамваев.