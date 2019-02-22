Власти США считают, что Арктика должна оставаться свободным и открытым пространством, несмотря на то, что Россия считает ее своей территорией. Такое мнение в четверг, 21 февраля выразил адмирал Джеймс Фогго, командующий ВМС США в Европе и Африке. Его цитирует ТАСС со ссылкой на издание Washington Examiner.

Он отметил, что Вашингтон видит "значительную активность" Пекина и Москвы. Он также заострил свое внимание на том, что "русские считают Арктику своей территорией". "На самом деле это международная территория", - подчеркнул адмирал, добавив, что в связи с этим США заинтересованы в том, чтобы регион оставался свободной и открытой территорией.

В ноябре 2018 года председатель Комитета начальников штабов ВС США генерал Джозеф Данфорд заявил о расширении российского военного присутствия в Арктике. По его словам, в Вашингтоне не исключают возможности превращения в будущем этого региона в зону конфликта.

Как сообщала "Страна", ядерный бомбардировщик США В-52 провел разведку у побережья Мурманской области.

Отметим, что магнитный полюс Земли покинул острова Канады и стремительно движется в сторону России.