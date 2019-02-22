Двойник лидера КНДР Ким Чен Ына, австралийский актер китайского происхождения Говард Экс, прибыл в столицу Вьетнама - Ханой в преддверии второй встречи глав США и КНДР. Об этом сам Экс заявил порталу VN Express.

Он не стал раскрывать своих планов, но пообещал, что его появление на публике будет ярким и неожиданным. Сам Говард Экс называет своего персонажа "Ким Чен Ым". В июне 2018 года Говард также присутствовал в Сингапуре, когда состоялся первый саммит США-КНДР.

Он рассказал, что таможня досматривала его багаж и допрашивала о его политических взглядах в течение двух часов.

Видео: youtube.com/QPark

Как сообщала "Страна", премьер-министр Японии Синдзо Абэ номинировал президента США Дональда Трампа на соискание Нобелевской премии мира за ядерное разоружение Корейского полуострова и поддержание мира в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Отметим, что Ким Чен Ын проведет почти три дня в пути ради встречи с Трампом.