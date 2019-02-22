Национальный банк Украины (НБУ) на 22 февраля 2019 года установил официальный курс доллара на уровне 27,00 грн/доллар, что на 8 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Об этом передает пресс-служба НБУ.

Официальный курс гривны к доллару на 22 февраля установлен на уровне 2700.2630 гривен за 100 долларов.

Как сообщала "Страна", курс доллара в Украине продолжает падать из-за двойного объема продаж валюты экспортерами. Излишек доллара выкупал Нацбанк, причем достаточно дорого: сделки заключались в рамках 27,10-27,1050 грн./$, и совокупно приобрел порядка $10-15 млн.

Напомним, что валютные качели перестали раскачиваться 21 февраля и совершенно неожиданно вернулись к исходной точке. Торги на межбанке закрылись в том же курсовом диапазоне, что за день до этого - 27,02-27,06 грн./$.