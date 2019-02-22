В США умер известный актер Джармуша Винни Велла, который знаменит по ролям в сериале "Клан Сопрано" и фильме "Казино". Он ушел из жизни в среду, 20 февраля, в возрасте 72 лет, сообщает Deadline.

Фото: Life

Артист боролся с раком печени, но болезнь оказалась сильнее.

"С грустью сообщаем, что Винни Велла умер и мы уверены, что никто так не опечален этим, как он сам", - выступила с официальным сообщением семья Винни Велла.

Родные артиста напомнили, что он "любил жизнь" и был самым "смешным" и "милым" актером, который когда-либо снимался в кино.

Джармуша Винни Велла кроме знаменитого сериала "Клан Сопрано" и культового "Казино" был звездой эпизодов более чем в 50 фильмах, включая такие ленты как "Пес-призрак: Путь самурая", "Кофе и сигареты", "Признайте меня виновным", "Ирландец".

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