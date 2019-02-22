Семья певца Майкла Джексона подала в суд на телеканал HBO после выхода документальной ленты "Покидая Неверленд", в которой речь идет о том, что покойная поп-звезда изнасиловала двух мальчиков.

Об этом сообщает NBC.

Иск на $100 миллионов подан в суд Лос-Анджелеса. В своем заявлении адвокаты утверждают, что канал HBO и семья Джексона ранее заключили соглашение, которое запрещает телесети порочить честь и достоинство певца после его смерти. Но телевизионщики нарушили "пакт о ненападении".

"В HBO нарушили договоренность о том, чтобы не порочить Майкла Джексона путем продюсирования или представления публике однобокого по смыслу образца неприкрытой пропаганды", - говорится в иске.

Также родные Майкла Джексона утверждают, что в HBO хотят "бесстыдно нажиться" на невиновном человеке.