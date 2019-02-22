В четверг, 21 февраля, донецкий Шахтер уступил на выезде немецкому Айнтрахту и не смог выйти в 1/8 Лиги Европы. Однако, это тот случай когда за команду ни в коем случае не стыдно. Фатальная ошибка, банальное невезение плюс судейский фактор во многом и определили исход матча.

Паулу Фонсека после игры рассказал о причинах поражения, передает пресс-служба нашей команды.

- Паулу, какой момент в матче вы можете назвать ключевым?



- На самом деле, когда приезжаешь на ответный поединок после такого результата, должен понимать, что не можешь пропускать. Айнтрахт впервые добирается до наших ворот и забивает. Затем вскоре пенальти - и второй. При счете 0:2 в начале встречи очень сложно изменить исход игры. Тем более что первый гол был забит в ситуации, которую мы полностью изучали: в штрафной были три наших футболиста и один из Айнтрахта. Просто нельзя пропускать таким образом.



- Кого больше всего не хватило вашей команде?



- Из футболистов? Что значит "не хватило"? Мы играем с теми, кто у нас есть. Не хватило Степаненко и Кривцова, оба очень важны.



- Оцените, пожалуйста, игру Айнтрахта. Как вы считаете, насколько далеко он может пройти в турнире?



- Прежде всего хочу поздравить Айнтрахт, он в следующем раунде абсолютно закономерно. Когда ты забиваешь сопернику шесть мячей, то заслуживаешь пройти дальше. Если оценивать игру, уже с самого начала они чувствовали себя достаточно комфортно: впервые добравшись до наших ворот, забили, затем - пенальти и счет 2:0. Это очень сильная и опытная команда. Франкфуртцы сделали то, что происходит не так часто. Они опустили свои линии и усложнили нашу задачу в создании моментов. Тем не менее во втором тайме мы среагировали: удалось забить один мяч, было еще два голевых эпизода. Хозяева же, в свою очередь, очень грамотно выходили в контратаку и смогли отличиться еще. В любом случае могу только поздравить Айнтрахт, пожелать удачи и пройти как можно дальше.



- Расскажите о заменах, в частности Соломона уже после первого тайма.



- Замена Соломона ни в коем случае не связана с его эффективностью. Он очень молодой игрок, всего 19 лет, проводил первый матч такого уровня в стартовом составе Шахтера. Здесь более стратегический вопрос: нам не хватало игрока, который находился бы в непосредственной близости к Мораесу. Принял решение перевести Тайсона на левый фланг, а Коваленко - под нападающего, поскольку он очень опытен в этом. Изменения были сделаны для более качественной атаки, и это действительно сработало. Во втором тайме мы создавали больше моментов и были намного острее.



Напомним, что минимальная победа Динамо над Олимпиакосом принесла киевлянам место в 1/8 финала Лиги Европы.