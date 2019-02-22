В субботу, 23 февраля, актеры львовского театра имени Леси Украинки планируют установить новый рекорд по самому массовому синхронному чтению стихов нашей поэтессы. Поэтическая акция пройдет в честь дня рождения поэтессы, которое отмечается 25 февраля.

Об этом артисты заявили в своем Facebook.

"В этом году 23 февраля в 19:00 мы вместе со всеми нашими зрителями и зрительницами установим собственный рекорд в честь Леси Украинки! В этот день состоится самое массовое синхронное чтение ее поэзии - стихотворения Contra spem spero - во время спектакля "Любовь". Театр Леси Украинки приглашает стать частичкой такого нерядового события!" - заявили в театре.

Фото: facebook.com/lesia.theatre/

Напомним, ранее "Страна" сообщала, что во Львове арестовали трех иностранцев, похитивших гражданина Турции для выкупа.

Также мы рассказывали, что во Львове трамвай протаранил легковушку.