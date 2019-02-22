В Министерстве обороны России представили видео испытаний комплекса "Посейдон" ("Статус-6"). Он, по сути, является беспилотной атомной субмариной, способной нести ядерный заряд.

Основной задачей аппарата является доставка ядерного боеприпаса к берегам вероятного противника. При подрыве в глубине океана он способен нанести неприемлемый ущерб путем создания цунами, а также радиоактивного загрязнения акватории и побережья.

Аппарат также способен атаковать вражеские флотилии (в частности - авианосные), что отличает его от предшественников со сходной концепцией.

О разработке нового оружия официально заявил Владимир Путин в послании Федеральному собранию России 1 марта 2018 года.

Видео: youtube.com/Минобороны России

Как сообщала "Страна", появилось видео запуска российского "Авангарда". Что известно о российском гиперзвуковом ракетном комплексе.

Отметим, что в США предположили, как Россия будет воевать с сильным противником.