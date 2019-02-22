В четверг, 21 февраля, киевское Динамо и афинский Олимпиакос сыграли на НСК Олимпийский в столице Украины ответный матч 1/16 финала Лиги Европы. Он завершился победой подопечных Александра Хацкевича, вышедших в следующий этап футбольного турнира.

Первый тайм начался в жесткой борьбе. Обе команды стремились получить контроль над мячом. Динамовцы - на правах хозяев, футболисты "Олимпиакоса" - на правах отыгрывающихся после двух пропущенных, хоть и "ничейных" голов дома.

Поединок проходил в равной игре. И на 32-й минуте испанский нападающий "Динамо" Фран Соль открыл счет своим официальным голам за Динамо при 50 тысячах болельщиков на киевском "Олимпийский".

Затем атаковать продолжили обе команды. Выдающаяся игра вратаря динамовцев Дениса Бойко и организованность команды Хацкевича в целом - свела на нет атакующие попытки игроков Олимпиакоса.

На последних минутах атаки на ворота Бойко сыпались одна за другой, но ворота Бойко остались неприкосновенными. И футболисты "Динамо" бронируют билеты в 1/8 финала Лиги Европы. Жеребьевка нового этапа ЛЕ в пятницу, в 14:00.

Видео: youtube.com/Каналы Футбол 1/ Футбол 2

Как сообщала "Страна", спустя 7,5 лет после открытия "Олимпийского" заработают терминалы, считывающие билеты с экранов.

Напомним, что юношеская ЛЧ. Киевское "Динамо" разгромило "Ювентус" и вышло дальше.