На трех болельщиков "Шахтера" напали 15 фанатов "Айнтрахта" во Франкфурте. Об этом сообщает Sportarena со ссылкой на Merkurist.de.

По данным источника, три фаната пострадали во Франкфурте от нападения группы из 15 человек. Один из украинских болельщиков был ранен и доставлен в больницу, второго просто ограбили. Полиция города не сумела задержать нападавших.

Как сообщала "Страна", болельщики "Айнтрахта" прилетели в Харьков на матч с Шахтером в сопровождении немецкой полиции. Также их сопровождали стюарды и сотрудники клуба по работе с болельщиками. В УЕФА присудило этому матчу высокий уровень риска. Связано это с тем, что болельщики "Айнтрахта" на предыдущем выездном матче ЛЕ – против "Лацио" в Риме – устроили беспорядки.

Напомним, что в пабе Киева динамовские ультрас напали на фанов Айнтрахта, пострадали пять человек.