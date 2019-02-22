Завершились все матчи 1/16 финала Лиги Европы. Самый неожиданный результат - в паре "Байер" (Леверкузен, Германия) - "Краснодар" (Россия). Российский клуб устроила ничья на выезде - 1:1 (в первом матче игра завершилась вничью 0:0). "Краснодар" вышел в 1/8 финала, передает УНИАН.

Лига Европы. 1/16 финала. Вторые матчи

20 февраля

Севилья - Лацио 2:0

21 февраля

Арсенал - БАТЭ 3:0

- БАТЭ 3:0 Зенит - Фенербахче 3:1

- Фенербахче 3:1 Динамо З - Виктория 3:0

- Виктория 3:0 Зальцбург - Брюгге 4:0

- Брюгге 4:0 Наполи - Цюрих 2:0

- Цюрих 2:0 Айнтрахт - Шахтер 4:1

- Шахтер 4:1 Валенсия - Селтик 1:0

- Селтик 1:0 Вильярреал - Спортинг 1:1

- Спортинг 1:1 Интер - Рапид Вена 4:0

- Рапид Вена 4:0 Генк - Славия Прага 1:4

1:4 Байер - Краснодар 1:1

1:1 Бетис - Ренн 1:3

1:3 Динамо - Олимпиакос 1:0

- Олимпиакос 1:0 Бенфика - Галатасарай 0:0

- Галатасарай 0:0 Челси - Мальме 3:0

Таким образом, участниками 1/8 финала стали "Арсенал", "Бенфика", "Челси", "Динамо" Загреб, "Динамо" Киев, "Айнтрахт", "Интер", "Краснодар", "Наполи", "Ренн", "Зальцбург", "Севилья", "Славия", "Валенсия", "Вильярреал" и "Зенит".

Жеребьевка следующей стадии состоится в пятницу, 22 февраля, в 14:00 по киевскому времени. Финал Лиги Европы состоится в Баку, на стадионе "Олимпийский", 29 мая 2019 года.

Ранее "Страна" писала о том, что опубликовано видео голов и опасных моментов ответного матча Лиги Европы Айнтрахт - Шахтер во Франкфурте.

Также мы сообщали, что донецкий "Шахтер" пропустил четыре мяча в Германии и вылетел из Лиги Европы в первом весеннем туре.