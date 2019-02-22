Завершились все матчи 1/16 финала Лиги Европы. Самый неожиданный результат - в паре "Байер" (Леверкузен, Германия) - "Краснодар" (Россия). Российский клуб устроила ничья на выезде - 1:1 (в первом матче игра завершилась вничью 0:0). "Краснодар" вышел в 1/8 финала, передает УНИАН.

Лига Европы. 1/16 финала. Вторые матчи 

20 февраля

  • Севилья - Лацио 2:0

21 февраля

  • Арсенал - БАТЭ 3:0
  • Зенит - Фенербахче 3:1
  • Динамо З - Виктория 3:0
  • Зальцбург - Брюгге 4:0
  • Наполи - Цюрих 2:0
  • Айнтрахт - Шахтер 4:1
  • Валенсия - Селтик 1:0
  • Вильярреал - Спортинг 1:1
  • Интер - Рапид Вена 4:0
  • Генк - Славия Прага 1:4
  • Байер - Краснодар 1:1
  • Бетис - Ренн 1:3
  • Динамо - Олимпиакос 1:0
  • Бенфика - Галатасарай 0:0
  • Челси - Мальме 3:0

Таким образом, участниками 1/8 финала стали "Арсенал", "Бенфика", "Челси", "Динамо" Загреб, "Динамо" Киев, "Айнтрахт", "Интер", "Краснодар", "Наполи", "Ренн", "Зальцбург", "Севилья", "Славия", "Валенсия", "Вильярреал" и "Зенит".

Жеребьевка следующей стадии состоится в пятницу, 22 февраля, в 14:00 по киевскому времени. Финал Лиги Европы состоится в Баку, на стадионе "Олимпийский", 29 мая 2019 года. 

Ранее "Страна" писала о том, что опубликовано видео голов и опасных моментов ответного матча Лиги Европы Айнтрахт - Шахтер во Франкфурте.

Также мы сообщали, что донецкий "Шахтер" пропустил четыре мяча в Германии и вылетел из Лиги Европы в первом весеннем туре.

 

Подписывайся на рассылку новостей Страны в Viber. Узнавай первым самые важные и интересные новости!