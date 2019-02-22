Определены все команды, которые сыграют в 1/8 финала Лиги Европы
Завершились все матчи 1/16 финала Лиги Европы. Самый неожиданный результат - в паре "Байер" (Леверкузен, Германия) - "Краснодар" (Россия). Российский клуб устроила ничья на выезде - 1:1 (в первом матче игра завершилась вничью 0:0). "Краснодар" вышел в 1/8 финала, передает УНИАН.
Лига Европы. 1/16 финала. Вторые матчи
20 февраля
- Севилья - Лацио 2:0
21 февраля
- Арсенал - БАТЭ 3:0
- Зенит - Фенербахче 3:1
- Динамо З - Виктория 3:0
- Зальцбург - Брюгге 4:0
- Наполи - Цюрих 2:0
- Айнтрахт - Шахтер 4:1
- Валенсия - Селтик 1:0
- Вильярреал - Спортинг 1:1
- Интер - Рапид Вена 4:0
- Генк - Славия Прага 1:4
- Байер - Краснодар 1:1
- Бетис - Ренн 1:3
- Динамо - Олимпиакос 1:0
- Бенфика - Галатасарай 0:0
- Челси - Мальме 3:0
Таким образом, участниками 1/8 финала стали "Арсенал", "Бенфика", "Челси", "Динамо" Загреб, "Динамо" Киев, "Айнтрахт", "Интер", "Краснодар", "Наполи", "Ренн", "Зальцбург", "Севилья", "Славия", "Валенсия", "Вильярреал" и "Зенит".
Жеребьевка следующей стадии состоится в пятницу, 22 февраля, в 14:00 по киевскому времени. Финал Лиги Европы состоится в Баку, на стадионе "Олимпийский", 29 мая 2019 года.
Ранее "Страна" писала о том, что опубликовано видео голов и опасных моментов ответного матча Лиги Европы Айнтрахт - Шахтер во Франкфурте.
Также мы сообщали, что донецкий "Шахтер" пропустил четыре мяча в Германии и вылетел из Лиги Европы в первом весеннем туре.